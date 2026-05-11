Milano 16:15
49.489 +0,41%
Nasdaq 16:15
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Dow Jones 16:15
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Londra 16:15
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Francoforte 16:15
24.293 -0,19%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 maggio

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un modesto -0,1%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9142, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9156. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9138.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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