Milano 16:15
49.489 +0,41%
Nasdaq 16:15
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Dow Jones 16:15
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Londra 16:15
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio

Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,33%.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.675 e primo supporto individuato a 47.210. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.140.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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