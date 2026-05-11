Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio
Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,33%.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.675 e primo supporto individuato a 47.210. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.140.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)