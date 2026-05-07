Azimut conferma obiettivi 2026 dopo primo trimestre in crescita a doppia cifra

(Teleborsa) - Azimut , gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha comunicato che i ricavi totali del Gruppo si attestano a 371 milioni di euro nel primo trimestre 2026, sostenuti da un aumento del 14% dei ricavi ricorrenti in tutti i mercati chiave, con contributi particolarmente solidi da Italia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Brasile. I costi operativi totali ammontano a 206 milioni di euro, registrando un aumento coerente con il percorso di espansione internazionale del Gruppo e con la costante dinamicità commerciale. L'utile operativo si attesta a 164 milioni di euro, mentre l'EBIT ricorrente, al netto delle commissioni di performance, cresce del 14% su base annua, raggiungendo 157 milioni di euro. Azimut chiude il primo trimestre 2026 con un utile netto di 125 milioni di euro e un utile netto ricorrente in crescita del 15% a 128 milioni di euro.



Sulla base della solida performance operativa registrata fino ad oggi, Azimut conferma gli obiettivi per il 2026 stimando, in condizioni di mercato normali, una raccolta netta totale di 10 miliardi di euro e un utile netto di 550 milioni di euro, al netto di componenti straordinarie.



"Il 2026 inizia con numeri che confermano la validità della nostra strategia - ha commentato Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut - La gestione attiva, fatta da circa 250 colleghi di ottima qualità distribuiti in 20 paesi nel mondo, ci permette di sfoggiare una performance media ponderata netta per i nostri clienti di 2,14% nei primi quattro mesi, pari al 6,66% su base annua, e superiore a quella della concorrenza, pari all'1,70% per l'indice Fideuram dei fondi comuni italiani. Attraverso l'operazione TNB otterremo, in entrambe le strutture, una riduzione del numero dei consulenti finanziari e banker, mettendo al centro l'essere umano, che in una dimensione più contenuta può incrementare più velocemente la propria qualità professionale, anche grazie al training con strumenti all'avanguardia che utilizzano l'intelligenza artificiale. La messa a diposizione di prodotti più complessi non altrimenti reperibili dai concorrenti sul mercato italiano rende la crescita qualitativa dei nostri colleghi sempre più importante, in linea con il modello di business di Azimut basato sulle persone".





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