Piazza Affari: balza in avanti Azimut
(Teleborsa) - Avanza la società di servizi finanziari, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Azimut, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,48 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 35,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 34,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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