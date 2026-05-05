Piazza Affari: balza in avanti Azimut

(Teleborsa) - Avanza la società di servizi finanziari , che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Azimut , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,48 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 35,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 34,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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