MEF, il 29 aprile in asta BTP e CCTeu per 9 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di massimo 9 miliardi di euro di BTP e CCTeu. I titoli vanno in asta mercoledì 29 aprile 2026. La data di regolamento è lunedì 4 maggio 2026.



In particolare, vanno in asta 3,5-4 miliardi di euro di BTP 5 Anni con scadenza 01/06/2031 e cedola annuale al 3,15%; 1-1,5 miliardi di euro di BTP 15 Anni con scadenza 01/03/2035 e cedola annuale al 3,35%; 3-3,5 miliardi di euro di CCTeu con scadenza 15/04/2036.

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