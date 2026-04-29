Milano 16:38
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Nasdaq 16:38
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Dow Jones 16:38
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Londra 16:38
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Francoforte 16:38
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Ordini beni durevoli USA (MoM) in marzo

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Ordini beni durevoli USA (MoM) in marzo
USA, Ordini beni durevoli in marzo su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente -1,2% (la previsione era +0,4%).
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