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Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,12% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 49.667,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,12% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile +0,12% alle 19:30 e scambia a 49.667,59 punti.
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