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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities
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11 maggio 2026 - 15.00
L'
Indice Utilities dell'Area Euro
fa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 569,74 punti.
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