Francoforte: positiva la giornata per Evotec

(Teleborsa) - Avanza Evotec , che guadagna bene, con una variazione del 3,09%.



Il trend di Evotec mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Evotec . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,403 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,253. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,167.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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