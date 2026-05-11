Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di armamenti e componenti per automobili , con un ribasso del 3,71%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.149,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.215. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.126,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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