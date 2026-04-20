Londra: rosso per Barclays

(Teleborsa) - Ribasso per la holding bancaria inglese , che presenta una flessione del 2,33%.



Il trend di Barclays mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Barclays mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,461 sterline. Rischio di discesa fino a 4,399 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,522.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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