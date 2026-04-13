Londra: movimento negativo per Barclays
(Teleborsa) - Rosso per la holding bancaria inglese, che sta segnando un calo dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Barclays mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,91%, rispetto a +1,22% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di Barclays è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,351 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,317. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,384.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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