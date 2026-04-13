Londra: movimento negativo per Barclays

(Teleborsa) - Rosso per la holding bancaria inglese , che sta segnando un calo dell'1,84%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Barclays mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,91%, rispetto a +1,22% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Barclays è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,351 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,317. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,384.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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