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Unicredit, Barclays conferma Overweight e TP dopo i piani per Commerzbank

Finanza
Unicredit, Barclays conferma Overweight e TP dopo i piani per Commerzbank
(Teleborsa) - Barclays ha deciso di confermare il rating Overweight su UniCredit, con target price a 88,90 euro, confermando un upside del 24% rispetto al prezzo attuale di 71,81 euro. Il report, pubblicato dopo la conference call in cui Orcel ha illustrato i piani per Commerzbank, ha espresso un giudizio complessivamente positivo ma con una nota di cautela sulla complessità del dossier.

Il punto centrale dell'analisi di Barclays è che tutti gli scenari possibili – quota di minoranza o fusione – offrono rendimenti solidi per gli azionisti di UniCredit. Nel caso di mantenimento della quota al 30%, il ROI supera il 20% con un assorbimento di capitale già contabilizzato. Nel caso di fusione, la matematica regge grazie alle sinergie identificate, anche se il percorso è più lungo e costoso. La creazione di valore complessiva stimata da UniCredit – circa 2 miliardi – è in linea con i modelli di Barclays.

La complessità che Barclays segnala riguarda l'incertezza sui prossimi passi: non è chiaro se la presentazione di oggi aprirà un dialogo con il management di Commerzbank né se porterà a una revisione dei termini dell'offerta. Questo lascia, secondo gli analisti, "una certa complessità nella equity story."

Sul fronte della valutazione, Barclays ha sottolineato che il titolo resta a sconto significativo. I prossimi catalizzatori sono i risultati del primo trimestre di UniCredit il 5 maggio e quelli di Commerzbank l'8 maggio.
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