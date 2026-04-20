Unicredit, Barclays conferma Overweight e TP dopo i piani per Commerzbank

(Teleborsa) - Barclays
ha deciso di confermare il rating Overweight su UniCredit
, con target price
a 88,90 euro
, confermando un upside
del 24% rispetto al prezzo attuale di 71,81 euro. Il report, pubblicato dopo la conference call
in cui Orcel
ha illustrato i piani per Commerzbank
, ha espresso un giudizio complessivamente positivo ma con una nota di cautela sulla complessità del dossier.
Il punto centrale dell'analisi di Barclays è che tutti gli scenari possibili
– quota di minoranza o fusione – offrono rendimenti solidi
per gli azionisti di UniCredit. Nel caso di mantenimento della quota al 30%, il ROI supera il 20% con un assorbimento di capitale già contabilizzato. Nel caso di fusione, la matematica regge grazie alle sinergie
identificate, anche se il percorso è più lungo e costoso. La creazione di valore complessiva stimata da UniCredit – circa 2 miliardi
– è in linea con i modelli di Barclays.
La complessità che Barclays segnala riguarda l'incertezza sui prossimi passi
: non è chiaro se la presentazione di oggi aprirà un dialogo con il management
di Commerzbank né se porterà a una revisione dei termini dell'offerta
. Questo lascia, secondo gli analisti, "una certa complessità nella equity story."
Sul fronte della valutazione
, Barclays ha sottolineato che il titolo resta a sconto significativo. I prossimi catalizzatori sono i risultati del primo trimestre di UniCredit il 5 maggio e quelli di Commerzbank l'8 maggio.