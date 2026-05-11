Londra: balza in avanti Compass Group
(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nella ristorazione, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Compass Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Compass Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 29,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```