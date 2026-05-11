Londra: positiva la giornata per Airtel Africa

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che avanza bene del 3,16%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airtel Africa rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Airtel Africa mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,852 sterline. Rischio di discesa fino a 3,666 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,038.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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