Londra: andamento negativo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che mostra un decremento del 2,46%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airtel Africa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Airtel Africa rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Airtel Africa mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,607 sterline. Rischio di discesa fino a 3,539 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,675.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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