Londra: risultato positivo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airtel Africa rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Airtel Africa suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 3,736 sterline e supporto visto a quota 3,604. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 3,867.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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