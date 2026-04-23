Londra: risultato positivo per Airtel Africa
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airtel Africa rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Airtel Africa suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 3,736 sterline e supporto visto a quota 3,604. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 3,867.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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