Londra: movimento negativo per Airtel Africa
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con una flessione dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Airtel Africa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Airtel Africa. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Airtel Africa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,593 sterline. Primo supporto a 3,513. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,487.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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