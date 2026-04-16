Londra: movimento negativo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con una flessione dell'1,88%.



La tendenza ad una settimana di Airtel Africa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Airtel Africa . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Airtel Africa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,593 sterline. Primo supporto a 3,513. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,487.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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