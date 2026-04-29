IWB, l'AD Alessandro Mutinelli sale al 10,3% del capitale

(Teleborsa) - Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo italiano quotato su Euronext Milan, ha reso rende noto che il presidente e AD Alessandro Mutinelli ha incrementato la propria partecipazione al di sopra della soglia di rilevanza del 10% del capitale sociale con diritto di voto di IWB. In particolare, l'azionista ha dichiarato di detenere direttamente e indirettamente, per il tramite della società interamente partecipata Provinco, una partecipazione complessiva di 975.961 azioni ordinarie IWB, pari al 10,317% del capitale sociale con diritto di voto.

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