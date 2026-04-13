Diadema Capital, Bridgeplanet Holding sale al 5,95% del capitale

(Teleborsa) - Diadema Capital , società di consulenza industriale e strategica quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che Bridgeplanet Holding ha superato la soglia di partecipazione rilevante del 5% del capitale sociale. Bridgeplanet Holding detiene, a seguito di acquisti diretti di azioni ordinarie, una partecipazione pari a 393.400 azioni, corrispondenti ad una quota pari al 6,44% delle azioni ordinarie, al 5,95% del capitale sociale e al 3,54% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee.

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