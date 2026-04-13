TISG, Fabio Zanobini nominato CFO dopo le dimissioni di Marco Carniani

(Teleborsa) - Il CdA di The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha deliberato di nominare Fabio Zanobini, con cui la società ha sottoscritto una lettera di assunzione inerente il conferimento dell'incarico di direttore finanziario (Chief Financial Officer) della società, con decorrenza dal 20 aprile 2026, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.



Zanobini è manager con consolidata esperienza in ambito amministrazione, finanza e controllo, maturata in gruppi industriali e multinazionali, anche quotati. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di CFO e Group CFO in Tecno , Neodecortech - società le cui azioni sono quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana - e in precedenza incarichi apicali in BT Italia e Sorgenia.



Zanobini prende il posto di Marco Carniani, che ricopriva la carica di CFO dal 2022 e che a fine febbraio ha rassegnato le dimissioni insieme al presidente Filippo Menchelli a causa di divergenze con l'AD Giovanni Costantino.



Il CdA ha anche deliberato di conferire l'incarico di internal audit a Peak Compliance, con individuazione di Elena Bocchino in qualità di responsabile della funzione, in qualità di soggetto esterno alla società dotato di adeguata professionalità, indipendenza e organizzazione, per i prossimi 12 mesi.

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