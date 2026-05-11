New York: scambi in forte rialzo per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Brilla la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che passa di mano con un aumento del 7,91%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Lumentum Holdings subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni di medio periodo di Lumentum Holdings confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.006,5 USD con primo supporto visto a 946,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 918,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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