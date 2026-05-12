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Male Lumentum Holdings sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
Male Lumentum Holdings sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che tratta in perdita del 7,62% sui valori precedenti.

L'andamento di Lumentum Holdings nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Lumentum Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.051,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 928,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.174.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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