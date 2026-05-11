Parigi: movimento negativo per Safran

(Teleborsa) - Sottotono la società ingegneristica , che passa di mano con un calo del 2,20%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,56%, rispetto a -0,73% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale francese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 283,4 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 289, mentre il primo supporto è stimato a 277,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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