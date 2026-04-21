UniCredit, accordo con sindacati per 1.130 uscite e ricambio uno a uno

(Teleborsa) - I sindacati hanno siglato con UniCredit l'intesa che permetterà a 1.130 dipendenti che maturano i requisiti pensionistici entro il 1° maggio 2032 di aderire al Fondo di Solidarietà in maniera volontaria ed incentivata, applicando il criterio di maggior prossimità alla decorrenza del trattamento pensionistico. A breve l'azienda comunicherà agli aventi diritto l'apertura dell'applicativo per l'adesione.



Durante tutto il corso della lunga trattativa i sindacati hanno perseguito un pieno ricambio generazionale, al fine di garantire che ogni prepensionamento sia compensato da una nuova assunzione. Hanno ottenuto 1.085 entrate in apprendistato a fronte delle uscite previste, si legge in una nota di Fabi, First Cisl, CGIL Fisac, Uilca e Unisin.



Inoltre, hanno concordato l'assunzione nel corso del biennio 2027-2028 di ulteriori 45 donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione e/o figlie/i di vittime di femminicidio, nell'ambito della piena applicazione del Protocollo di intesa ABI-Sindacati, in aggiunta alle assunzioni già concordate dall'accordo del 30 dicembre 2025. Pertanto, le assunzioni complessive saranno pari a 1.130, con un tasso di sostituzione del 100% tra uscite e nuove entrate.



I sindacati hanno concordato l'incremento a partire dal 1° gennaio 2027 del buono pasto per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo parziale, nella giornata non a tempo pieno, a 7,5 euro. Inoltre, hanno ottenuto l'impegno aziendale ad avviare confronti entro il trimestre successivo al rinnovo del CCNL ABI sulle seguenti tematiche: contributo aziendale previdenza complementare, percorsi di valorizzazione delle figure professionali, polizza TCM, permessi per motivi personali e familiari, reperibilità ed interventi.



I sindacati "esprimono piena soddisfazione per aver raggiunto il pieno ricambio generazionale, che garantirà il livello occupazionale in azienda e, grazie all'anticipo ottenuto delle assunzioni nel primo semestre, consentirà di evitare ulteriori impatti in tema di organici - si legge in una nota congiunta - Questo risultato rappresenta inoltre una risposta alla trasformazione del settore".

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