AB InBev vola a Bruxelles con volumi in crescita per la prima volta dal 2023

(Teleborsa) - Anheuser-Busch InBev, il più grande produttore di birra al mondo, ha archiviato il primo trimestre 2026 con la prima crescita dei volumi da oltre due anni. Il titolo guadagna più del 7% alla Borsa di Bruxelles.



I volumi totali sono infatti cresciuti dello 0,8% (birra +1,2%), contro attese di un calo. I ricavi sono aumentati del 5,8% in termini organici (il 12% in termini reported a 15,27 miliardi di dollari per effetto della traduzione valutaria) con il ricavo per ettolitro in crescita del 4,5%. I megabrand hanno registrato una crescita combinata degli 8,2%: Corona ha guadagnato il 16% fuori dal mercato domestico, mentre il Beyond Beer (cocktail in lattina e analcolici) ha visto i ricavi salire del 37%, con la birra analcolica a +27%.



L'EBITDA normalizzato è salito del 5,3% a 5,44 miliardi, sopra le attese degli analisti del 2,6%, con un margin al 35,6% (-15 bps). L'EPS underlying è cresciuto del 20,8% a 0,97 dollari.



Il CEO Michel Doukeris ha commentato: "Cheers to beer - la forza della categoria e l'esecuzione coerente della nostra strategia centrata sul consumatore hanno guidato il momentum su tutta la nostra rete. Stiamo investendo nei nostri marchi di punta e nelle innovazioni per guidare e far crescere il settore. Grazie alla solida performance dei nostri team e agli importanti momenti di festa che ci attendono, siamo ben posizionati per il 2026".



AB InBev ha confermato la guidance 2026, con EBITDA atteso in crescita nel range del 4-8% del piano di medio termine, precisando che l'outlook "riflette già la nostra valutazione attuale dell'inflazione e delle altre condizioni macroeconomiche", inclusi gli effetti secondari della guerra in Iran su fertilizzanti, bottiglie di vetro e lattine di alluminio.

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