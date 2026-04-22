Claris Leasing: stipulato in crescita del 26% a circa 400 milioni di euro

(Teleborsa) - Claris Leasing, società del Gruppo Cassa Centrale, chiude il bilancio 2025 con risultati positivi, confermando il proprio ruolo di partner finanziario per le piccole e medie imprese italiane e per gli investimenti produttivi supportati dalla rete delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Raiffeisenkassen del Gruppo.



Nel corso dell’anno, la società ha registrato una crescita significativa dello stipulato pari a 393 milioni di euro di nuove erogazioni, con un incremento del 26% rispetto a una media di mercato del +11%. Il portafoglio crediti ha raggiunto 952,4 milioni di euro di portafoglio attivo, con una crescita del 9,5% delle masse creditizie rispetto al 2024.



Ottima la qualità del portafoglio che si attesta ad un indicatore di NPL ratio lordo dell‘1,9% (media mercato 4,8%) con un elevato livello di copertura sui crediti deteriorati al 65,2% (media mercato 58%). Si conferma la struttura patrimoniale solida, con un patrimonio netto pari a 73,7 milioni di euro, a supporto dello sviluppo dell’attività e della crescita degli impieghi.



Gli indicatori di efficienza evidenziano una gestione equilibrata: il Cost Income si attesta al 49,9%.



Nel 2025 la società ha proseguito nel percorso di innovazione e semplificazione dei processi operativi, con un utilizzo sempre più diffuso della gestione digitale dei contratti di leasing. Il tasso di penetrazione dei contratti digitali è pari al 76,7%.



La digitalizzazione delle procedure consente infatti maggiore efficienza operativa, tempi di risposta più rapidi e un servizio sempre più orientato alle esigenze delle imprese e delle Banche del Gruppo.



Parallelamente, Claris Leasing ha continuato a sviluppare l’offerta e la presenza di Claris Rent, fornendo soluzioni di noleggio a lungo termine sia in ambito corporate che in ambito retail, con quasi 1.000 veicoli in portafoglio. Strumenti, questi, che consentono alle imprese e alle famiglie di accedere a formule di utilizzo flessibili per beni e servizi, affiancando il leasing tradizionale con soluzioni sempre più in linea con le nuove esigenze di mobilità e gestione degli asset. Di particolare rilievo, la proposta indirizzata ai giovani neopatentati e ai giovani soci, clienti delle Banche del Gruppo.



In un contesto economico in continua evoluzione, il leasing si conferma uno strumento strategico per sostenere gli investimenti delle imprese, permettendo di finanziare beni strumentali e tecnologie innovative senza incidere in modo significativo sulla liquidità aziendale. Attraverso la collaborazione con le Banche affiliate, Claris Leasing si propone come partner delle imprese nei processi di innovazione ed efficientamento tecnologico, accompagnando le aziende nei percorsi di crescita, digitalizzazione e modernizzazione dei processi produttivi.



"Il 2025 conferma la volontà di Claris Leasing di essere al fianco delle Banche del Gruppo per sostenere gli investimenti delle imprese, ma anche delle famiglie ricercando delle soluzioni che possano essere utili ad attrarre nuova clientela. – commenta l’Amministratore Delegato Michele Bini – Grazie alla collaborazione con le Banche del Gruppo continuiamo ad accompagnare le aziende nei loro percorsi di crescita, supportando progetti di innovazione, efficientamento tecnologico e sviluppo. Allo stesso tempo stiamo ampliando la nostra offerta con nuove soluzioni, come il noleggio a lungo termine attraverso Claris Rent, per rispondere in modo sempre più completo alle esigenze dei clienti, imprese e famiglie".



"Nel solco dei valori che contraddistinguono il Gruppo Cassa Centrale, anche l’attività di leasing contribuisce a valorizzare il modello cooperativo, mettendo al centro il sostegno concreto all’economia reale e alle comunità locali. – aggiunge il Presidente Andrea Rizzoli – Attraverso la collaborazione con le Banche del Gruppo, Claris Leasing continua a rafforzare il proprio impegno nel supportare le imprese dei territori nei loro percorsi di crescita e innovazione".

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