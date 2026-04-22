Lottomatica, buyback per oltre 4 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 aprile 2026, complessivamente 150.024 azioni ordinarie al prezzo medio di 26,9085 euro per euro, per un controvalore pari a 4.036.921,29 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 16.543.339 azioni proprie, pari al 6,574% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, intanto, Lottomatica estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 25,6 euro.
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