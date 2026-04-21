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/ Piazza Affari: in calo Lottomatica
Piazza Affari: in calo Lottomatica
Migliori e peggiori
,
In breve
21 aprile 2026 - 12.30
Si muove verso il basso l'
azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, con una flessione del 2,38%.
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