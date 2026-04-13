Piazza Affari: performance negativa per Lottomatica

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , con una flessione dell'1,99%.



Lo scenario su base settimanale di Lottomatica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Lottomatica mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26,4 Euro. Rischio di discesa fino a 25,99 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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