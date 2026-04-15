I Grandi Viaggi, Banca Akros conferma rating e TP in attesa di "maggiore visibilità" geopolitica e macro

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato la raccomandazione Neutral e il prezzo obiettivo di 2,3 euro sul titolo I Grandi Viaggi .



I Grandi Viaggi ha pubblicato i risultati del primo trimestre il 17 marzo (l'esercizio si chiude il 31 ottobre). Gli analisti scrivono che l'andamento generale è risultato sostanzialmente in linea con quello dei trimestri precedenti. I ricavi netti (circa 9 milioni di euro) sono aumentati del 12% su base annua, mentre l'EBITDA è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al primo trimestre del 2025. Le prenotazioni al 9 marzo sembrano ancora incoraggianti (+11% su base annua). L'instabilità geopolitica in corso rappresenta chiaramente un rischio significativo per le prospettive del turismo internazionale. Nonostante il contesto difficile, IGV punta a raggiungere il pareggio entro la fine del 2026. Il broker mantiene invariate le stime in attesa di maggiore visibilità sul contesto geopolitico e macroeconomico.

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