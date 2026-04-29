Medio Oriente, Commissione Ue adotta su framework temporaneo sugli aiuti di Stato

Rimborso fino al 70% dei costi extra per agricoltura, trasporti e industrie energivore.

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato il Middle East Crisis Temporary State Aid Framework (METSAF), un quadro temporaneo e mirato per consentire agli Stati membri di sostenere i settori economici più esposti alla crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente. Il framework è in vigore fino al 31 dicembre 2026 e copre quattro settori prioritari: agricoltura, pesca, trasporti e industrie energivore.



Per agricoltura, pesca e trasporto terrestre e marittimo di corto raggio intra-UE, gli Stati membri potranno compensare fino al 70% dei costi extra sostenuti per l'aumento del prezzo del carburante e dei fertilizzanti rispetto ai livelli pre-crisi (28 febbraio 2026). È prevista anche una opzione semplificata con importo forfettario fino a 50.000 euro per beneficiario, pensata in particolare per micro e piccole imprese, piccoli agricoltori, pescatori e trasportatori.



Per le industrie energivore già coperte dal Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), il METSAF aumenta temporaneamente l'intensità dell'aiuto per i costi elettrici dal 50% al 70% del consumo ammissibile, senza richiedere ulteriori impegni di decarbonizzazione per il supporto aggiuntivo temporaneo.



Alla conferenza stampa, la Vicepresidente esecutiva Teresa Ribera ha inquadrato il provvedimento: "Le misure che proponiamo oggi sono proporzionate agli effetti attuali della crisi. È un framework temporaneo e mirato". Ha sottolineato che la risposta strutturale di lungo periodo resta l'accelerazione della transizione energetica, ma che "gli impatti su cittadini e imprese richiedono risposte immediate".



Ribera ha ricordato che la settimana precedente erano già state proposte misure per le famiglie – schemi di supporto al reddito, leasing sociale e riduzione delle tasse sull'elettricità per le famiglie vulnerabili – che non rientrano nel perimetro degli aiuti di Stato.



Il METSAF si affianca alle possibilità già esistenti nel diritto UE, inclusa la compensazione per danni da eventi eccezionali. La Commissione ha poi precisato che è pronta a valutare, caso per caso, misure temporanee che includano il sussidio al costo del gas per la generazione elettrica al fine di ridurre i costi complessivi dell'energia.

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