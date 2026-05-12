Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:03
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Dow Jones 20:03
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross americano contro Yen, che conclude in progresso dello 0,27%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 156,835. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 157,301. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 157,767.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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