Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross americano contro Yen, che conclude in progresso dello 0,27%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 156,835. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 157,301. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 157,767.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)