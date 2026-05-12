Anie Confindustria a marzo prosegue la fase espansiva con + 6.6%

(Teleborsa) - A marzo 2026 la produzione industriale dei settori tecnologici – Elettrotecnica ed Elettronica – che ANIE Confindustria rappresenta ha registrato un incremento tendenziale del 6,6%, proseguendo anche nel corrente anno la dinamica positiva dell’anno precedente. Nel cumulato gennaio-marzo 2026 la crescita si attesta al +3,9% rispetto al corrispondente periodo del 2025.



Nel confronto, il totale manifatturiero italiano evidenzia a marzo una dinamica positiva più contenuta (+2% su base annua), mentre nella media del primo trimestre il livello della produzione registra una sostanziale stabilità (+0,4%), confermando un quadro industriale ancora caratterizzato da fragilità ed elevata eterogeneità settoriale.



In questo contesto, i settori ANIE continuano a mostrare una dinamica più favorevole, sostenuta dagli investimenti legati alle transizioni energetica e digitale e da una domanda interna che si conferma il principale motore della crescita.



Persistono tuttavia elementi di incertezza legati al contesto geopolitico internazionale, alle tensioni lungo le filiere globali e all’incremento dei costi logistici ed energetici, fattori che pesano sulle prospettive del manifatturiero.



"Il dato di marzo conferma la capacità dei settori rappresentati da ANIE di mantenere una dinamica positiva nonostante le fragilità che continuano a caratterizzare i settori del manifatturiero", dichiara Vincenzo de Martino, Presidente di ANIE Confindustria. "Le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche sostengono la domanda industriale e gli investimenti nelle filiere strategiche, contribuendo ai processi di transizione energetica e digitale del Paese. Per consolidare questa traiettoria sarà importante rafforzare le politiche a supporto della competitività e della continuità degli investimenti, in un contesto internazionale che continua a presentare elementi di forte incertezza".







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