USA, prezzi import marzo +0,8% e prezzi export +1,6% su mese

(Teleborsa) - Prosegue la crescita dei prezzi import-export Usa nel mese di marzo 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato una variazione del +0,8% dopo il +0,9% di febbraio e sotto il +2,3% indicato dal consensus. I prezzi export hanno riportato invece un +1,6%, dopo il +1,9% del mese precedente, e sopra il +1,5% del consensus.



Nell'ultimo anno i prezzi all'importazione sono aumentati del 2,1% (il maggiore incremento da dicembre 2024) mentre i prezzi all'esportazione sono aumentati del 5,6% (il maggiore incremento da novembre 2022).







(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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