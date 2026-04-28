Milano 12:29
48.265 +1,24%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
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Londra 12:29
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Francoforte 12:29
24.117 +0,14%

Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in marzo

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Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in marzo
Spagna, Vendite dettaglio in marzo su base annuale (YoY) +4,1%, in aumento rispetto al precedente +2,3%.
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