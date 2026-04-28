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/ Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in marzo
Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in marzo
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28 aprile 2026 - 09.35
Spagna,
Vendite dettaglio in marzo su base annuale (YoY) +4,1%
, in aumento rispetto al precedente +2,3%.
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