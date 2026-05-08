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Vendite ingrosso USA (MoM) in marzo
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08 maggio 2026 - 16.05
USA,
Vendite ingrosso in marzo su base mensile (MoM) +2,8%
, in aumento rispetto al precedente +2,6%.
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