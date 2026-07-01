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Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,27%)
Il FTSE MIB scambia in avvio a 51.543,93 punti
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01 luglio 2026 - 09.02
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