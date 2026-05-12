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Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dell'1,56%

Ibex 35 termina gli scambi a 17.573,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dell'1,56%
Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso dell'1,56%, archiviando la giornata a 17.573,6 Euro.
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