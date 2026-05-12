Carl Zeiss Meditec, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Carl Zeiss Meditec, che tratta in rialzo dell'8,14%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Carl Zeiss Meditec rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Carl Zeiss Meditec suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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