Centrale del Latte d'Italia, deceduto un operatore presso lo stabilimento di Torino

(Teleborsa) - Centrale del Latte d'Italia , terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata quotato su Euronext STAR Milan e controllato dal gruppo NewPrinces , ha comunicato che nella giornata odierna, intorno alle ore 13:00, presso lo stabilimento produttivo di Torino, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un operatore appartenente alla società esterna incaricata delle attività di logistica e movimentazione merci all'interno del sito. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione effettuati immediatamente dal personale sanitario intervenuto sul posto, l'operatore è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate.



Le autorità competenti sono intervenute immediatamente e sono tuttora in corso tutti gli accertamenti necessari al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione preliminare, l'incidente sembrerebbe essere avvenuto durante operazioni di movimentazione merci e, a seguito di una caduta probabilmente accidentale, l'operatore avrebbe riportato un violento trauma cranico che ne ha purtroppo causato il decesso. La Centrale del Latte d'Italia sta collaborando pienamente con le autorità competenti e procederà con tutte le verifiche interne necessarie.

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