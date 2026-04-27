Centrale Latte d'Italia, assemblea approva bilancio e destinazione utile a riserve

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia si è riunita in data odierna in prima c0onvocazione, sotto la presidenza del Dott. Angelo Mastrolia e alla presenza del 93,269% dei diritti di voto.



L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2026 e già reso noto al mercato, che chiude con un utile netto d’esercizio pari a Euro 4,6 milioni, in aumento del 5,2% rispetto all’utile netto registrato nell’esercizio precedente, pari a Euro 4,4 milioni.



L’Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. ha deliberato di destinare l’utile nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.



L’Assemblea ha, inoltre, approvato la politica della Società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2025.



L’Assemblea, infine, preso atto della buona situazione finanziaria della Società e dell’opportunità di poter utilizzare azioni proprie per future acquisizioni, ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

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