CSG e FNSS presentano nuovo cingolato CFL-120 Karpat con tecnologia Leonardo

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group ( CSG ), quotato ad Amsterdam, e la società turca FNSS Savunma Sistemleri hanno presentato, nella giornata inaugurale di IDEB 2026 a Bratislava, una cooperazione strategica per lo sviluppo e la produzione congiunta di alcune piattaforme corazzate destinate ai mercati europei e ad altri mercati internazionali.



Contestualmente, è stata svelata per la prima volta al pubblico la nuova piattaforma militare cingolata CFL-120 Karpat. Il carro medio, equipaggiato con un cannone principale da 120 mm, nasce dall'integrazione dell'esperienza di FNSS nei veicoli corazzati cingolati, la base industriale e produttiva di CSG in Slovacchia e delle capacità operative della torretta HITFACT MkII di Leonardo .



La cooperazione tra CSG e FNSS riguarderà la produzione, la vendita e l'ulteriore sviluppo di alcune piattaforme corazzate e dei rispettivi sistemi. Nella fase iniziale, la collaborazione si concentrerà principalmente sul CFL-120 Karpat, con la possibilità di estendere successivamente il perimetro della partnership anche ad altre soluzioni.



Il nuovo carro medio CFL-120 Karpat è equipaggiato con la torretta HITFACT MkII di Leonardo e un cannone da 120 mm. A seconda delle esigenze del cliente, il veicolo potrà essere disponibile anche in una configurazione con armamento da 105 mm. Il CFL-120 Karpat è progettato come veicolo in grado di offrire una capacità paragonabile a quella dei carri armati principali, garantendo al contempo un peso inferiore, una maggiore mobilità strategica e tattica e minori esigenze logistiche.



La torretta può essere equipaggiata con un sistema di caricamento manuale o automatico. L'armamento secondario comprende una mitragliatrice coassiale da 7,62 mm e, opzionalmente, un'ulteriore mitragliatrice da 7,62 mm o 12,7 mm, oppure un lanciagranate da 40 mm installato su una stazione d'arma a controllo remoto. Il veicolo ha un peso in combattimento fino a 34 tonnellate, una velocità massima di 70 km/h e un'autonomia di circa 450 km. È alimentato da un motore diesel collocato nella parte posteriore dello scafo.

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