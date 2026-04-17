CSG, commessa da 300 milioni di euro per fornitura di munizioni a cliente europeo
(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group (CSG), quotato ad Amsterdam, ha sottoscritto un nuovo e rilevante contratto per la fornitura di munizioni di grosso calibro a un cliente europeo, per un valore complessivo di circa 300 milioni di euro. L'accordo conferma il solido posizionamento del Gruppo nel mercato europeo e la sua capacità di rispondere in modo tempestivo alla crescente domanda proveniente dalle forze armate a livello globale, anche grazie al progressivo rafforzamento delle proprie capacità produttive.
"Questo accordo rappresenta un'ulteriore conferma della fiducia dei nostri partner nella qualità e nell'affidabilità delle soluzioni CSG - ha dichiarato Jan Marinov, CEO di CSG Defence Systems - Il continuo sviluppo delle nostre capacità produttive, tecnologiche e di innovazione, unitamente a un maggiore livello di integrazione verticale, ci consente di rispondere con rapidità ed efficacia alle esigenze dei clienti in Europa e a livello globale, supportandoli nell'affrontare le attuali sfide in ambito sicurezza".
In considerazione della natura sensibile del progetto, non verranno divulgati ulteriori dettagli relativi al cliente né all'ambito specifico delle forniture.
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