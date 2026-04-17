CSG, commessa da 300 milioni di euro per fornitura di munizioni a cliente europeo

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group (CSG), quotato ad Amsterdam, ha sottoscritto un nuovo e rilevante contratto per la fornitura di munizioni di grosso calibro a un cliente europeo, per un valore complessivo di circa 300 milioni di euro. L'accordo conferma il solido posizionamento del Gruppo nel mercato europeo e la sua capacità di rispondere in modo tempestivo alla crescente domanda proveniente dalle forze armate a livello globale, anche grazie al progressivo rafforzamento delle proprie capacità produttive.



"Questo accordo rappresenta un'ulteriore conferma della fiducia dei nostri partner nella qualità e nell'affidabilità delle soluzioni CSG - ha dichiarato Jan Marinov, CEO di CSG Defence Systems - Il continuo sviluppo delle nostre capacità produttive, tecnologiche e di innovazione, unitamente a un maggiore livello di integrazione verticale, ci consente di rispondere con rapidità ed efficacia alle esigenze dei clienti in Europa e a livello globale, supportandoli nell'affrontare le attuali sfide in ambito sicurezza".



In considerazione della natura sensibile del progetto, non verranno divulgati ulteriori dettagli relativi al cliente né all'ambito specifico delle forniture.

Condividi

```