CSG fornirà munizioni a lungo raggio per 250 milioni di euro a cliente europeo

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group (CSG), quotato ad Amsterdam, realizzerà un nuovo progetto per la fornitura di munizioni di grosso calibro. Sulla base di un finanziamento fornito da un paese dell'Europa occidentale, consegnerà munizioni d'artiglieria a lungo raggio da 155 mm (utilizzate come standard dagli eserciti NATO) a un cliente europeo. Il valore del progetto ammonta a quasi 250 milioni di euro. Le consegne sono previste nell'arco di dieci mesi.



L'importanza delle munizioni d'artiglieria a gittata estesa è cresciuta significativamente negli ultimi anni, spiega la società in una nota, spinta dall'evoluzione dei conflitti moderni e dalle crescenti esigenze delle forze armate di ingaggiare obiettivi a distanze maggiori, mantenendo, al contempo, elevati livelli di precisione ed efficacia. In questo contesto, CSG prevede un ulteriore spostamento della domanda verso le munizioni a lungo raggio ed è già ben posizionata per rispondere a questa tendenza.



"Questo contratto rappresenta un'ulteriore conferma della nostra strategia nel segmento delle munizioni a lungo raggio e dimostra chiaramente la capacità di CSG di realizzare progetti su larga scala in mercati altamente competitivi dell'Europa occidentale - ha dichiarato Jan Marinov, CEO di CSG Defence Systems - CSG è focalizzata sulle esigenze future delle forze armate a livello globale e continua ad adattare la propria produzione alla crescente domanda di munizioni a gittata estesa. Data la natura sensibile del progetto, CSG non divulgherà ulteriori dettagli sul cliente né sull'ambito specifico delle forniture".

Condividi

```