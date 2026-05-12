Eni, collocati con successo nuovi bond in dollari statunitensi a tasso fisso

(Teleborsa) - Eni è rientrata con successo sul mercato americano prezzando oggi due emissioni obbligazionarie in dollari statunitensi a tasso fisso con durata di 10 e 30 anni per un valore nominale complessivo di 3 miliardi di dollari statunitensi. L’offerta ha riscontrato un elevato interesse da parte del mercato raggiungendo una domanda complessiva di circa 15 miliardi di dollari statunitensi, provenienti da circa 240 investitori professionali per ogni tranche.



Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni (scadenza 18 maggio 2036) è stato collocato per un ammontare di 1,5 miliardi di dollari statunitensi ad un prezzo di re-offer del 99,172% e pagherà una cedola annua del 5,250%.



Il prestito obbligazionario della durata di 30 anni (scadenza 18 maggio 2056) è stato collocato per un ammontare di 1,5 miliardi di dollari statunitensi ad un prezzo di re-offer del 98,105% e pagherà una cedola annua del 6,000%.



Si prevede che i proventi delle emissioni saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario di Eni.

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