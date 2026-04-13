Var Energi (Eni), produzione in crescita nel 1° trimestre. Utile da cambi per 210 milioni di dollari

(Teleborsa) - Var Energi, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni , ha comunicato che la produzione netta di petrolio, liquidi e gas naturale si è attestata in media a 406.000 barili equivalenti di petrolio (kboepd) nel primo trimestre del 2026, con un incremento del 2% rispetto al quarto trimestre e del 51% rispetto al primo trimestre del 2025.



La ripartizione della produzione nel primo trimestre è stata del 70% per petrolio e GNL e del 30% per gas. I volumi totali prodotti sono stati pari a 36,5 milioni di barili equivalenti di petrolio (mmboe), mentre i volumi venduti nel trimestre sono ammontati a 34,6 mmboe. La differenza tra le vendite effettive e quelle previste è dovuta principalmente alla tempistica dei prelievi di greggio nel trimestre, con diversi carichi prelevati nella prima settimana di aprile, si legge in una nota.



La valuta funzionale di Var Energi è la corona norvegese (NOK), mentre i prestiti fruttiferi sono denominati in dollari statunitensi (USD) ed euro (EUR). Il rafforzamento della NOK nel primo trimestre del 2026 ha generato un utile netto derivante dal cambio pari a 210 milioni di dollari statunitensi.



Var Energi pubblicherà il bilancio relativo al primo trimestre mercoledì 22 aprile.

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