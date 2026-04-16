Fincantieri, accordo con Princess Cruises per tre nuove navi da crociera a GNL

Contratto da più di 2 miliardi di euro. Consegne dal 2035 al 2039.

(Teleborsa) - Fincantieri e Princess Cruises hanno siglato un accordo per la costruzione di tre nuove navi da crociera della classe Voyager alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), annunciato in occasione di Seatrade Cruise Global a Miami. Le unità saranno realizzate presso il cantiere di Monfalcone con consegne nel 2035, 2038 e 2039. Il valore dell'accordo è definito "molto importante", secondo la convenzione di Fincantieri, superiore a 2 miliardi di euro, e resta soggetto a finanziamento.



Ciascuna nave avrà una stazza lorda di circa 183.000 tonnellate e potrà ospitare circa 4.700 passeggeri. La propulsione a GNL garantisce una riduzione immediata delle emissioni di gas serra rispetto ai combustibili marini tradizionali. L'ordine porta a 24 il totale delle navi realizzate da Fincantieri per Princess Cruises a Monfalcone negli ultimi 35 anni, dopo le recenti consegne di Sun Princess (2024) e Star Princess (2025) della classe Sphere.



Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri: "È con orgoglio che annunciamo questo nuovo accordo con Princess Cruises, che rafforza ulteriormente una partnership di lungo corso. Le nuove commesse garantiscono una solida visibilità del carico di lavoro per i nostri cantieri – e in particolare di quello di Monfalcone – fino al 2039 e sostengono uno sviluppo equilibrato e coerente del business crocieristico, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2026–2030. Con le nuove unità della classe 'Voyager' continuiamo a valorizzare il nostro know-how nel campo della cantieristica avanzata e sostenibile, accompagnando Princess nel proprio percorso di crescita e confermando il nostro ruolo di partner industriale di riferimento per l'evoluzione dell'industria crocieristica."



Gus Antorcha, Presidente di Princess Cruises: "La classe Voyager saprà conquistare sia i nostri ospiti più fedeli sia le nuove generazioni di passeggeri Princess. Grazie a un ampio lavoro di ricerca condotto su clienti e agenti, stiamo individuando il giusto equilibrio tra l'evoluzione dei nostri elementi distintivi e l'introduzione di nuovi concept e partnership, basati su ciò che è realmente rilevante per i nostri ospiti, presenti e futuri. Dall'offerta gastronomica di eccellenza agli ambienti piscina più accoglienti, fino a un intrattenimento evoluto e a spazi completamente ripensati, stiamo rinnovando l'esperienza Princess in ogni sua dimensione."

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