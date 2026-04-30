Milano 10:29
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Francoforte: Kion in rally

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Kion in rally
Grande giornata per Kion, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,56%.
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