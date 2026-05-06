Francoforte: scatto rialzista per Kion
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Kion, che tratta in rialzo del 4,38%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kion più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Kion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,58 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 46,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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